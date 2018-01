L'aeroport de la Seu d'Urgell connectarà el març amb Palma, Madrid i Marsella

L'aeroport d'Andorra–la Seu d'Urgell enllaçarà amb els de Palma de Mallorca, Madrid i Marsella entre el 9 de març i l'1 d'abril. L'empresa Viatges Regina posarà a la venda més de 700 places repartides en prop d'una cinquantena de vols comercials, que aterraran i s'enlairaran en divendres i diumenge i que disposaran d'una quinzena de places cadascun. La companyia Twin Jet, adherida a Air France, serà l'encarregada d'operar-los i l'agència de viatges espera que es puguin arribar a ocupar un 60% dels seients disponibles. El producte estarà fonamentalment encarat a persones que vulguin esquiar a les pistes d'Andorra o l'Alt Urgell, tot i que es permetrà a tothom qui ho vulgui fer el viatge en el sentit invers.

El preu de cada vol serà del voltant dels 100 euros i s'oferirà la possibilitat de traslladar els passatgers des de l'aeroport fins a la Seu d'Urgell o al Principat andorrà. El gerent de Viatges Regina, Albert Vinseiro, ha dit que també volen posar en marxa paquets turístics que incloguin nits d'hotel en establiments de quatre i cinc estrelles. «Volem donar una opció de proximitat i que, per exemple, un senyor de Madrid pugui estar esquiant al cap de dues hores a Andorra o l'Alt Urgell», ha afegit. En aquest sentit, ha assegurat que el seu objectiu és que tot plegat serveixi de base per captar l'interès d'operadors que vulguin fer aquestes rutes de manera regular.

L'acord entre l'agència de viatges i la companyia aèria s'ha firmat aquest dijous a Madrid, en el marc de FITUR, i permetrà que durant quatre setmanes hi hagi sis operacions comercials a l'aeroport d'Andorra-la Seu d'Urgell en divendres i diumenge. Vinseiro ha explicat que s'ha optat per fer-ho el mes de març, coincidint amb les darreres setmanes de la temporada d'esquí, perquè les condicions meteorològiques són més favorables per poder fer la maniobra d'aterratge i enlairament amb el sistema d'aproximació visual, ja que, ara per ara, s'espera rebre la certificació d'AESA i Enaire per poder fer vols instrumentals amb GPS.

Aquest és el segon cop que Viatges Regina ofereix un producte vinculat a l'aeroport alt-urgellenc, ja que a mitjan juliol del 2015 un total d'onze vols van enllaçar amb Madrid i Palma de Mallorca durant un mes, i van transportar més de 300 passatgers.