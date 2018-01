La frontera quotidiana de la Cerdanya

El debat sobre la possible investidura de Carles Puigdemont com a president de la Generalitat i la seva possible entrada a Catalunya d'amagat ha creat aquesta setmana una psicosi de control policial a la frontera de la Cerdanya. Sovint la frontera es visualitza des de la llunyania com un pas clar i concret per on és fàcil interceptar algú. Els cerdans, però, saben que la frontera és avui en dia un element invisible que queda ocult en la rutina dels desplaçaments quotidians. Tan sols als termes municipals de Guils i Puigcerdà, allà on les carreteres i camins són més evidents i transitables en cotxe, hi ha nou passos fronterers. El recompte es fa impossible si es vol passar la frontera a peu: prats i senders s'hi superposen i la creuen, tot constatant el seu traçat arbitrari.

El pas principal entre els dos estats és el de Puigcerdà. La carretera N-152 que al seu pas a la Guingueta d'Ix esdevé N-116 en creuar l'antiga duana. El segon més transitat és el de la carretera de Llívia, que parteix al costat de la duana a la mateixa plaça d'Europa de Puigcerdà. És en aquest punt on els cossos policials acostumen a situar els controls. Hi ha, però, altres passos menys coneguts però igualment usats pels locals. Cap al nord, l'antic camí d'Ur connecta per un vial estret la carretera de Llívia amb la zona esportiva de Puigcerdà i l'entorn de l'estany Shierbeck. Igualment, més al nord, el tram de la N-20 francesa entre Ur i Enveig ofereix una connexió amb el nou estany del Torniquet de Puigcerdà i el pla de Rigolisa.



El camí dels Contrabandistes

Entre les vies secundàries que creuen els dos estats, la més coneguda és el camí de la Vinyola, popularment conegut com el camí dels Contrabandistes. Aquesta carretera estreta connecta la vall del Querol i el Pas de la Casa andorrà amb Puigcerdà creuant la línia del tren. Més al nord, un camí en més mal estat però transitable en vehicle tot terreny connecta el centre de la Tor de Querol amb el veïnat d'Iravals i Guils de Cerdanya.

Al sud de la duana hi ha tres passos més que permeten creuar la frontera amb total discreció. Són els camins, alguns trams dels quals asfaltats, entre el nucli agregat d'Age i la Guingueta d'Ix i Palau i entre Vilallobent i Osseja. Alguns d'aquests vials tenen noms estricament locals, com ara camí d'Osseja de Vilallobent, perquè els veïns d'un i altre poble han mantingut les relacions més enllà dels tractats i les trifulgues internacionals. Més que res, la Cerda-nya és una vall, i això preval en el pas quotidià de la frontera.

Més enllà d'aquests nou passos evidents, hi ha entre els dos estats incomptables camins i prats que permeten passar d'un Estat a l'altre. Un exemple és el camí de Sant Jaume, que creua la vall d'oest a est obviant les divisions administratives. En aquest entorn fronterer, també hi ha finques que fins i tot tenen prats als dos costats de la línia. El cas més paradigmàtic és la torre Gelabert de Puigcerdà, amb la línia divisòria a l'era del mas amb accessos pels dos estats.



L'enclavament de Llívia

El trànsit diari per sobre la frontera esdevé encara més invisible a Llívia, on tots els accessos des de la Guingueta, Puigcerdà, Estavar, Càldegues, Santa Llocaia o Sallagosa creuen la línia.