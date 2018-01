La Seu concentra en una publicació tota l'agenda cultural

L'Ajuntament de la Seu ha presentat en societat una publicació que recull l'agenda cultural de la ciutat fins al mes de juny, que inclou uns quaranta actes per a totes les edats.

La presentació l'ha fet la tinent d'alcalde i regidora de Cultura de l'Ajuntament urgellenc, Mireia Font, juntament amb el director de Cultura, Albert Galindo, i el tècnic de programació d'espectacles, Andreu Campillo.

Font ha remarcat que «es tracta d'una programació que combina diferents disciplines artístiques per què sigui atractiva per a tot tipus de públic, i es prioritzaran espectacles de qualitat per sobre de la quantitat».

L'agenda de la Seu inclou sessions de teatre, per exemple, amb Marc Martínez, Engruna Teatre i la seva proposta de representació familiar o el televisiu Bruno Oro. També hi consten concerts com els de Maria Arnal i Marel Bagés, o la sessió d' El musical més petit, amb Anna Lagares, Edgar Martínez i Marc Sambola. En l'àmbit de l'art, la sala la Cuina de la Seu acollirà, entre d'altres propostes, l'exposició «I am able» de Jesús Vilamajó i el seu fill, Quim Vilamajó.