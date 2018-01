Puigcerdà fitxa un cirurgià de França amb el repte d'atraure'n més pacients

Sota la consigna que el gran repte de l'Hospital de Cerdanya és créixer en nombre de pacients que atén provinents de l'Alta Cerdanya i el Capcir, la direcció del centre mèdic ha incorporat a la seva plantilla un cirurgià francès. El seu gran objectiu és augmentar la confiança de la població francòfona a partir del tracte personal, el qual considera més important que les instal·lacions modernes.

El nou cirurgià és Éric Marrel, un professional nascut a Bèlgica i vinculat sentimentalment a Catalunya i Puigcerdà perquè durant una etapa de joventut va viure a Ceret. Igualment, la seva filla va ser directora adjunta del mateix Hospital de Cerdanya quan es va obrir, moment en què el centre buscava imperiosament professionals mèdics francesos. Tant és així que Marrel ja col·laborava puntualment amb el centre transfronterer, del qual és un gran defensor. El nou professional s'incorpora a l'equip de cirurgia interna i digestiva.

Marrel ha explicat que «després d'haver fet el primer tast» de l'hospital col·laborant-hi, ara la seva voluntat és «tornar als catalans el que em van donar quan vaig arribar al país. No he oblidat mai que els millors anys de la meva vida els vaig viure a Catalunya. Tots els meus companys i els meus millors amics són catalans –de Maçanet de Cabrenys, de Ribesaltes, de Perpinyà... Conec una gran quantitat de metges catalans i m'hi entenc molt bé».

Segons Éric Marrel, el que cal a l'Hospital de Cerdanya per garantir-ne l'èxit és atraure més metges i pacients francesos, opinió que coincideix amb els objectius estratègics del centre: «Crec que en aquest hospital hi ha d'haver cirurgians francesos que puguin atendre pacients francesos com n'hi ha de catalans. Es tracta d'amalgamar bé els dos sistemes. També convindria tenir un punt de vista una mica de sector privat. S'ha de fer un esforç per millorar la confiança del pacient. Els malalts vénen a veure un metge, no un edifici. El que vol la gent és tenir un tracte personal amb els professionals que s'ocupen de la seva salut».

Marrel també ha parlat dels reptes quant a l'atenció mèdica: «Estic compromès amb l'objectiu d'augmentar-ne l'activitat i d'ampliar la cartera de serveis de l'especialitat. És tan important generar activitat com confiança. Perquè si no hi ha activitat es perd expertesa».