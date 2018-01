Els vols entre la Seu d'Urgell i Marsella, Palma i Madrid, a la venda dimecres

Els vols que connectaran l'aeroport d'Andorra - La Seu d'Urgell amb els de Marsella, Palma de Mallorca i Madrid es començaran a comercialitzar aquest dimecres a través de l'oficina que té Viatges Regina a la capital alturgellenca. Com a novetat, però, els que siguin amb sortida o arribada a la localitat francesa també es podran contractar mitjançant la pàgina web de Twin Jet -companyia adherida a Air France que operarà les tres rutes- i, a més, estaran disponibles al sistema Amadeus, el motor de reserves més utilitzat al món per les agències de viatges. Els primers viatges es faran el proper 9 de març i el cost per cada trajecte serà de 110 euros, sigui quina sigui la destinació. Des de l'anunci de la posada en marxa d'aquestes connexions, fa deu dies, l'empresa ja ha registrat un total de 45 prereserves de persones interessades.