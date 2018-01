Els vols entre la Seu d'Urgell i Marsella, Palma i Madrid, a la venda dimecres

Els vols que connectaran l'aeroport d'Andorra - La Seu d'Urgell amb els de Marsella, Palma de Mallorca i Madrid es començaran a comercialitzar aquest dimecres a través de l'oficina que té Viatges Regina a la capital alturgellenca. Com a novetat, però, els que siguin amb sortida o arribada a la localitat francesa també es podran contractar mitjançant la pàgina web de Twin Jet -companyia adherida a Air France que operarà les tres rutes- i, a més, estaran disponibles al sistema Amadeus, el motor de reserves més utilitzat al món per les agències de viatges. Els primers viatges es faran el proper 9 de març i el cost per cada trajecte serà de 110 euros, sigui quina sigui la destinació. Des de l'anunci de la posada en marxa d'aquestes connexions, fa deu dies, l'empresa ja ha registrat un total de 45 prereserves de persones interessades.

Les tres rutes, que operaran en divendres i diumenge fins al proper 1 d'abril, estan bàsicament enfocades a persones d'un poder adquisitiu mitjà-alt i que vulguin esquiar a Andorra o a les pistes de l'àrea d'influència de la Seu d'Urgell. A banda del vol, l'agència també els oferirà, per cinc euros més, el servei de trasllat des de l'aeroport fins a l'estació d'autobusos de la capital alturgellenca o a dos hotels amb els quals ha muntat diversos paquets turístiques de dos, cinc i set nits i que tenen un preu que va des dels 360 als 810 euros. En el cas d'Andorra, el trasllat costarà deu euros i comptarà amb la possibilitat de fer parada en els 200 punts que l'empresa de transports del mateix grup té repartits per tot el principat, incloent diversos establiments hotelers de quatre i cinc estrelles on també s'han formalitzat paquets.

El primer dels avions de Twin Jet -un Beechaft 1900 D amb una autonomia de més de 2.500 quilòmetres- arribarà a l'aeroport d'Andorra - La Seu d'Urgell a un quart de nou del matí procedent de Marsella, des d'on s'enlairarà a les 7.10 hores. A partir d'aleshores efectuarà l'anada i la tornada fins a Palma de Mallorca i Madrid, acabant a les quatre i cinc minuts de la tarda amb la connexió entre la infraestructura pirinenca i la de la localitat francesa. En cas que la meteorologia impedís dur a terme les maniobres d'aproximació, es preveu poder desviar els vols a l'aeroport de Lleida-Alguaire. Amb les tres noves rutes la companyia arribarà a les vint destinacions, tretze d'internes per França i set d'internacionals.

El gerent de Viatges Regina, Albert Vinseiro, ha destacat que la companyia ofereix un 'check-in' molt ràpid, amb la qual cosa, ha dit, es podrà escurçar el temps d'arribada a la destinació i "donar un servei una mica més elevat que el del charter tradicional". En aquest sentit, ha comparat el temps que actualment triguen els esquiadors britànics a arribar a les pistes d'esquí del Pirineu, que ha quantificat en unes onze o dotze hores, amb el que tardaran les persones que optin pels nous vols operats des de La Seu, que serà d'unes 3 hores i mitja. Finalment, ha assegurat que el perfil de client que busquen no s'ha pogut explotar fins ara perquè hi manquen "infraestructures de transport". "Tenim uns hotels fantàstics, unes pistes de nòrdic meravelloses i unes pistes d'esquí alpí que poden competir amb les dels Alps, però aquest client que té realment un poder adquisitiu no vol passar dotze hores en un mitjà de transport per arribar a fer això", ha conclòs.