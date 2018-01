La Generalitat comença les obres d'un nou túnel que ha de treure revolts a Organyà

El Departament de Territori i Sostenibilitat té en marxa des de la tardor passada les obres de condicionament i millora de la seguretat a la carretera C-14 a l´altura d´Organyà, que inclouen la construcció d´un túnel per evitar el pas per un tram del congost de Tresponts. En el marc dels treballs d´aquesta obra, aquesta setmana comencen les tasques preparatòries per a l´execució del túnel, que tindrà una longitud d´1,3 quilòmetres. Aquesta actuació, que compta amb una inversió de 35,4 MEUR, permetrà enfortir la cohesió territorial del país, millorar la permeabilitat amb l´Alt Pirineu i la seguretat d´aquesta carretera. Té un termini d´execució de 36 mesos.

L´obra abasta un tram de prop de 3 quilòmetres, entre la sortida del nucli d´Organyà i el túnel existent del Montant del Tost, just abans de la intersecció amb la carretera LV-4001. La calçada s´ampliarà fins als 10 metres d´amplada, amb dos carrils, un per sentit, de 3,5 metres i vorals d´ 1,5 metres, per millorar la seguretat en tot aquest tram.

L´estructura principal de l´obra és el nou túnel, que es construirà per millorar el traçat de la carretera existent, i evitar el pas per un tram especialment sinuós del congost de Tres Ponts. La secció del túnel serà de 12,60 metres d´ample per 7,90 metres d´altura, amb dos carrils de circulació de 3,5 metres d´amplada, un per sentit, una mitjana d´1 metre, voreres d´1,05 metres i vorals d´1,25 metres.

Les tasques preparatòries per a la construcció del túnel comportaran afectacions al trànsit, de dilluns a dijous laborables de 8h a 18h, i divendres de 8h a 15h. En funció de les necessitats de l´obra, en els pròxims dos mesos, les restriccions consistiran en l´ocupació d´un o dos carrils de la carretera i el pas alternatiu dels vehicles pel carril que quedi lliure.