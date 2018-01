La Molina mostra els seus 75 anys en una exposició a Barcelona

La Molina ha inaugurat a l´Espai Provença de Barcelona l´exposició "La Molina: 75 anys estimant-te", la qual fa un repàs de com era l´estació en els seus inicis i com ha anat evolucionant amb el pas del temps. La mostra, a més, també busca relatar com s´ha transformat la forma d´entendre l´esquí i els esports de neu.

La presentació ha comptat amb la presència del president d´FGC, Enric Ticó, el fotògraf Sr. Antonio Campaña i el director de La Molina, Toni Sanmartí. També han acudit a l´acte persones reconegudes en el món de l´esport o que mantenen una relació especial amb l´estació com són l´Emma Roca, esportista d´elit en proves d´ultrafons, en Pol Tarrès, pilot internacional d´Enduro Extrem o en Dani Alegret, integrant del grup català de Els Amics de les Arts.

En el transcurs de les imatges, els visitants podran viure en primera persona la instal·lació del primer teleesquí del país, l´expansió cap a la Tosa, l'accés a les pistes amb noves instal·lacions o com La Molina ha esdevingut un referent internacional en el món dels esports d´hivern. Amb tot, l´exposició estarà oberta al públic fins al 4 de març i es podrà visitar de forma gratuïta.

La Molina, des que va néixer, ha estat un referent per a moltes famílies que al llarg dels anys s´han desplaçat fins a la Cerdanya per aprendre a esquiar i viure la neu de ben a prop. En aquest sentit, s´ha teixit un sentiment de pertinença únic entre generacions d´esquiadors i la mateixa estació.

Durant l´acte també s´ha presentat el vídeo commemoratiu que porta el mateix nom de l´exposició i que exemplifica mitjançant una història real les vivències que La Molina ha guardat i el creixement de l´estació fins a l´actualitat.

Propostes per a l'aniversari

Durant la commemoració del 75è aniversari de la instal·lació del primer remuntador en tot l´Estat, La Molina ha preparat un seguit d´activitats pensades per a tots els públics com, per exemple, el sorteig de la megafoto (15 de febrer), la Jornada retro i Nit de les 75 torxes (17 de febrer), la presentació del llibre de "La Molina: 75 anys estimant-te", les sessions a la fotocabina i el dia dels Nens (28 de febrer) i l´Estima Fest (2 i 3 de març), festa que aglutinarà la Copa del Món de Snowboard Cross, el concert a la zona del telecabina amb l´actuació d´Els Amics de les Arts, i els sopars especials per celebrar-ho, entre altres actes.