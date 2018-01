La Seu promociona el seu vincle amb el formatge a la Fira de Molins de Rei

La Fira de Sant Ermengol de la Seu d'Urgell ha estat convidada a la 167a Fira de la Candelera de Molins de Rei, que se celebra el cap de setmana que ve, 2, 3 i 4 de febrer.

El certamen alt-urgllenc serà present en el de Molins de Rei amb un estand on l'Ajuntament i els professionals del sector aprofitaran per donar a conèixer també la gastronomia de la comarca, amb l'objectiu de posar-la en valor a tot el país, segons han explicat el consistori.

Durant el cap de setmana també hi tindran lloc dues activitats perquè el públic pugui degustar el formatge que s'elabora a l'Alt Urgell, una proposta que té la col·laboració del col·lectiu Menja't l'Alt Urgell i la Cooperativa Cadí. La Fira de la Candelera de Molins de Rei, que està catalogada d'interès nacional per la Generalitat, té la gastronomia com a protagonista destacada en aquesta 167a edició. L'agricultura és el fil conductor i l'origen de la fira de Molins de Rei, que s'ha mantingut al llarg dels anys fins a esdevenir una de les de referència al país.