La temperatura del Pirineu és avui dia un grau més càlida que la de fa 50 anys

Analitzar els efectes que pot tenir el canvi climàtic en el Pirineu és l'objectiu del projecte Climpy, que des de l'any 2017 ha començat a elaborar una base de dades amb els registres diaris de temperatura, precipitació i gruixos de neu. Liderat per la Universitat de Saragossa, compta amb la participació d'investigadors provinents de diversos organismes de l'àrea d'influència de la serralada, entre ells el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC). Precisament, el seu cap d'àrea de climatologia, Marc Prohom, ha posat de manifest en un 'workshop' d'aquesta temàtica celebrat a Andorra que la temperatura en aquesta zona de muntanya ha crescut 0,2 graus cada dècada entre l'any 1959 i el 2010, amb la qual cosa l'increment total ha estat d'un grau en aquest període. L'augment ha estat més accentuat al vessant sud que al nord, on també s'ha notat més el descens de precipitació que, en termes globals, ha baixat entre un 2 i un 3 per cent cada decenni.

El responsable de l'àrea de climatologia del SMC ha detallat que l'augment de temperatura que s'ha experimentat al vessant sud del Pirineu ha estat de 0,22 graus per dècada, lleugerament per sobre de la mitjana global del conjunt de la serralada. En aquesta zona, segons Prohom, també s'ha registrat un descens dels episodis de pluja, sobretot durant els mesos d'estiu i en els darrers vint anys. Aquestes dades s'han extret a partir dels registres mensuals de temperatura i precipitació de l'Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic i l'objectiu és que, a través del projecte Climpy, es pugui fer una anàlisi diària i incloure, a més, l'evolució dels gruixos de neu per estudiar-ne així la seva evolució i poder fer, amb tot plegat, projeccions de futur.

A la sessió, que ha reunit més de mig centenar de persones, s'ha presentat, entre d'altres, el projecte Piraigua, que pretén avaluar i fer prospeccions sobre els recursos hídrics del Pirineu. Aquest programa, coordinat per l'investigador del Consell Superior d'Investigacions Científiques espanyol, Santiago Beguería, arrencarà aquest dijous amb una trobada entre els seus participants al principat andorrà i té com a objecte d'estudi esbrinar com influeix la gestió de l'aigua en aquesta zona. En aquest sentit, la recerca permetrà fer simulacions sobre què pot passar en un futur segons l'ús que se'n faci d'aquest recurs en diferents àmbits, com ara l'agricultura, el turisme o la producció d'energia, entre d'altres. Un escenari on per primer cop es tindrà en compte el Pirineu en la seva globalitat i que, per tant, permetrà fer comparatives entre el sistema de gestió a la banda de la Península Ibèrica i a la francesa.

Aquest primer 'workshop' ha servit fonamentalment per presentar les diverses eines que es faran servir per analitzar els efectes del canvi climàtic al Pirineu i ha inclòs també d'altres referents a l'evolució dels boscos o la flora, entre d'altres. Segons ha explicat Laura Trapero, organitzadora de la trobada i investigadora del Centre d'Estudis de la Neu i de la Muntanya d'Andorra està previst celebrar-ne un altre a Toulouse al mes de setembre per començar a aportar els primers resultats analitzats pels diferents grups de treball. A banda de la Universitat de Saragossa i el SMC, al projecte Climpy, que rep finançament de fons FEDER, estan implicats Météo France, l'Agència Estatal de Meteorologia espanyola, el Centre d'Etudes Spatiales de la Biosphère i l'Institut Pirenaic d'Ecologia.