La Cerdanya deixa que els joves triïn el destí de 4.000 euros del pressupost

Mai com ara els joves de la Cerdanya ho havien tingut tan fàcil aconseguir de l'administració pública els projectes o equipaments que necessiten. El Consell Comarcal i l'Ajuntament de Puigcerdà han impulsat a través de l'Oficina Jove de la Cerdanya un projecte de pressupostos participatius d'àmbit comarcal amb el qual es podrà triar el destí de 4.000 euros del pressupost de l'ens.

L'Oficina Jove de la Cerdanya ha tirat endavant aquesta iniciativa amb l'objectiu de «fomentar la presa de decisions, la responsabilitat i la implicació d'aquest col·lectiu en les activitats de la comarca. Alhora es vol crear un espai on les seves opinions siguin escoltades, i es vegin representades», segons han explicat els responsables de l'OJC.

La mecànica del projecte estableix la necessitat que els joves de la vall d'entre catorze i trenta anys s'agrupin en equips de tres a sis membres i proposin els seus projectes sobre qualsevol temàtica com ara cultura, esports, solidaritat, lleure o formació. Totes les propostes han de ser ètiques i legals.

Segons ha explicat l'Oficina Jove, entre totes les propostes presentades se n'escolliran dues per una votació que es farà durant una assemblea convocada per al 17 de febrer a la tarda al Local Jove de Puigcerdà. L'assemblea serà oberta a tots els joves de la comarca, tant si han presentat, o no, propostes. Els dos projectes guanyadors disposaran d'un pressupost de 2.000 euros cadascun perquè es puguin posar en marxa per part de les dues administracions.

Amb l'objectiu d'aconseguir la màxima participació possible dels joves dels disset municipis de la vall, el Consell Comarcal i l'Ajuntament de Puigcerdà han ideat un programa d'incentius. Així, els grups de joves que hagin ideat les propostes que siguin designades com a guanyadores en l'assemblea del dia 17 , a més de veure realitzada la seva idea, també seran obsequiats amb entrades per participar en una sessió d' escape room per a tot el grup. Igualment, entre la resta de grups participants se'n sortejaran dues sessions més.

Els responsables de l'Oficina Jove han abocat tota la informació d'aquesta primera edició del projecte de Presssupostos participatius de la Cerdanya al seu seu blog cerdanyajove.wordpress.com, on també es pot trobar la butlleta per a la proposta de projecte. Els joves també poden ser informats a l'Oficina Jove de la plaça Regne de Mallorca de Puigcerdà o a les xarxes socials de Cerdanya Jove.