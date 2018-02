La Cerdanya es fa seus dos premis Gaudí per pel·lícules rodades a la vall

La Cerdanya Film Commission, una entitat que es dedica a fomentar la comarca com a espai per a rodatges de pel·lícules i altres productes audiovisuals, s'ha felicitat per l'èxit aconseguit en la recent gala dels premis Gaudí.

Això és així perquè en aquesta edició dels premis nacionals de cinematografia han resultat guardonades dues producccions que van rodar escenes en localitzacions de la Cerdanya durant l'any 2016. Es tracta del curtmetratge Los Desheredados, guanyador en la categoria de curts, que va rodar part de les seves escenes a Lles de Cerdanya i de La llum d'Elna, llargmetratge que va guanyar el premi al millor film per a televisió i que va ser rodat en part a Estana. En aquest nucli de Montellà i Martinet els responsables de la pel·lícula hi van rodar escenes que simulaven passar a Suïssa, quan en realitat el fons és el de la paret del Cadí. La Cerdanya Film Commission ha remarcat que són premis a la feina feta a la comarca.