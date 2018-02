La Seu i l'Escola d'Idiomes fan una sessió de contes celtes en anglès i francès

L'Ajuntament de la Seu i l'Escola Oficial d'Idiomes (EOI) de la capital alt-urgellenca, que alhora és matriu de les aules d'idiomes de Sort i Puigcerdà, s'han coordinat per programar un nou acte centrat en la cultura i les llengües. Es tracta d'una sessió de contes celtes explicats en francès i anglès que se celebrarà avui a partir de les 7 de la tarda a la sala la Immaculada de la Seu.

Les narracions aniran a càrrec de Catherine Favret i Patricia McGill. La sessió és oberta no tan sols als alumnes de l'Escola Oficial d'Idiomes sinó també a tot el públic en general. L'acte també té la col·laboració del Centre de Formació d'Adults de la Seu.

La sessió de contes s'emmarca en el programa de l'EOI de la Seu per acostar l'aprenentatge de noves llengües als veïns que encara no han passat per les seves aules i per fomentar el manteniment dels conceptes apresos per part dels alumnes i exalumnes del centre.