La Seu ofereix als veïns una aplicació per reservar instal·lacions esportives

Els responsables municipals presenten l´aplicació per reservar camps aj la seu

El Servei Municipal d'Esports de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha presentat una nova eina per poder fer reserves de manera telemàtica de les instal·lacions esportives municipals.

Es tracta d'una plataforma, desenvolupada per l'empresa ReservaPlay, amb la qual els usuaris podran fer la reserva per jugar a pàdel o a tennis o del camp de futbol, els pavellons poliesportius o les sales multiusos.

Així ho han explicat el regidor d'Esports, Isidor Alberich, juntament amb els tècnics del Servei d'Esports, David Vallvé i Sergi Teba, que han fet una demostració pràctica de com funciona la nova eina on-line. Alberich ha argumentat que amb aquesta aplicació «volem donar millor servei als usuaris de les nostres instal·lacions esportives, i fer un pas endavant per fer còmodes les gestions per reservar i més accessibles totes les instal·lacions esportives municipals a tots els ciutadans de la Seu d'Urgell».