El Turisme de Lleida s'acosta a les xifres rècord de l'any 2006 en visites i reserves

El Turisme de les comarques de Lleida ha evidenciat amb el tancament del balanç del 2017 una tendència a l'alça que esperona els seus professionals a continuar el camí de promoció nacional i internacional.

Segons el Patronat de la Diputació, el sector turístic de les comarques del Pirineu i les Terres de Lleida va tancar amb 1.188.712 visitants, nombre que suposa el millor any de la història quant al nombre de viatgers. El 2017 hi va haver 2.911.302 pernoctacions, xifra que se situa en termes molt similars a la registrada el 2006, amb l'1 % menys. Aquell exercici està considerat com el millor fins ara, segons l'enquesta provisional d'ocupació turística de l'INE amb les dades de viatgers i pernoctacions en hotels, càmpings, apartaments turístics i turisme rural al conjunt de la demarcació de Lleida. Igualment, les xifres del 2017 representen un creixement del 6,52 % del nombre de viatgers i del 6,74 % de pernoctacions.