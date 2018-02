Una veïna denuncia l'Hospital de la Seu i l'acusa d'haver provocat la mort del marit

L´Hospital de la Seu, que ha estat denunciat per possible negligència

L´Hospital de la Seu, que ha estat denunciat per possible negligència miquel spa

Una veïna de la Seu ha denunciat l'hospital local i el Servei Català de la Salut per una possible negligència mèdica molt greu que hauria causat la mort del seu marit, segons afirma la denúncia.

El cas va tenir lloc el mes d'abril de l'any passat. Segons consta en l'acusació, el dia 11 Serafín Regal va acudir al servei d'urgències de l'Hospital de la Seu per una hèrnia discal. Va ser per aquest ingrés i a través d'una via endovenosa que li van col·locar que el pacient va ser infectat per un bacteri, segons ha denunciat la vídua, Iolanda Pallarès. L'estat de Regal va empitjorar durant vuit dies sense que els serveis mèdics del centre en detectessin el motiu, segons ha fet constar l'advocat, Lluís Orri, en la denúncia que ara instruirà el departament de Salut. El dia 19 del mateix mes d'abril fins i tot va ser traslladat a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, d'on va ser retornat a la Seu el mateix dia.

L'endemà, dia 20, a 1/4 de 8 del matí va morir a l'hospital de la Seu per un xoc multiorgànic derivat de la infecció, segons afirma la denúncia. L'advocat ha explicat que els metges de la Seu van tenir la primera notícia de la infecció amb l'autòpsia, la qual cosa podria fins i tot derivar en una mala praxi per part els metges. En aquest sentit, l'advocat ha assegurat que no es van renovar les vies amb la periodicitat horària que estableix el protocol intern.

La vídua ha explicat que aquell dia el seu marit «es trobava molt malament, amb flebitis al braç i símptomes que no tenien res a veure amb l'hèrnia discal. El meu home feia bastans dies que tenia febre, es va morir d'una sèpsia provocada per la via. Fins a quatre metges el van visitar i cap no va saber identificar aquesta infecció. Li van posar una epidural i es va morir». L'autòpsia va evidenciar la infecció, segons ha fet constar l'advocat en la denúncia. La vídua també ha lamentat el tracte que ha rebut: «Ni de l'Hospital ni de l'Ajuntament ningú no s'han posat en contacte amb mi». Pallarès ha denunciat que «el meu home va morir per desídia».



Salut espera la instrucció



Portaveus del departament de Salut han argumentat que «no podem donar cap versió sobre els fets perquè encara no tenim tots els antecedents i perquè la versió del CatSalut es donarà mitjançant resolució quan s'instrueixi el procediment».