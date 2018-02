ERC de la Seu vol més llum i un aspecte càlid als carrers principals del nucli antic

El grup municipal d'ERC de la Seu ha anunciat la presentació d'una moció en el pròxim ple de l'Ajuntament per a la millora de la llum i la vocació turística dels dos carrers principals del nucli antic. El grup proposa la millora de la il·luminació dels carrers Major i Canonges «a través del canvi dels actuals tubs fluorescents per llums amb llum més càlida i de baix consum que propiciïn un passeig més agradable i afavoreixin l'embelliment de la zona», segons han explicat els seus portaveus.

En la mateixa moció es proposa «complementar l'embelliment de l'espai com a atractiu turístic i comercial, mantenir converses amb els comerços de la zona i les productores elèctriques per establir una tarifa reduïda per a les hores posteriors al tancament de l'establiment, de manera que es mantingui la il·luminació dels aparadors». ERC creu que d'aquesta manera passejar per l'espai pot resultar més atractiu i esdevenir un reclam.