Una multitudinària baixada de torxes dóna color i caliu als 50 anys de Masella

Color, llum i molt caliu enmig de la neu. Aquests van ser els ingredients que van presidir els actes centrals de celebració del primer mig segle de vida de l'estació ceretana de Masella. Entre aquests, la tradicional baixada de torxes, en la qual ahir a la tarda van participar 3.000 esquiadors. Fonts de l'estació van explicar que va ser «una nit de neu pols excel·lent marcada per la màgia del foc, la música i, sobretot, els 3.000 esquiadors que han protagonitzat una baixada de torxes multitudinària». Un descens en què van participar esquiadors de totes les edats que es van guiar amb la llum de les seves torxes.

Els esquiadors van combatre el fred de la nit ballant al ritme musical del DJ Jordi Vèliz, de Flaix FM, i la música en directe de Pep Poblet, que amb el seu saxofon va posar la nota musical de la celebració.

L'acte va ser conduït pels periodistes Toni Real i Anna Cervantes, que van retransmetre en directe la baixada de torxes. I no hi pot haver aniversari sense un element central, per això també es van bufar les espelmes del pastís del cinquantenari. El punt final de la celebració va ser un espectacular piromusical, que va tenyir de llum i de color la muntanya de la Tosa.

La jornada va finalitzar amb una sessió d'esquí nocturn a la qual es va convidar a esquiar a tots els portadors de torxes que van fer possible «aquesta nit màgica del 50è aniversari de Masella»