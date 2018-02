S'inicien les tasques prèvies per fer el túnel de Tresponts

Les tasques de preparació de l'espai on es començarà a excavar, el proper mes de març, el túnel de Tresponts comporten restriccions en el trànsit de la carretera C-14 entre Organyà (Alt Urgell) des d'aquesta setmana i el desviament cap al nucli Montant de Tost.

Els operaris han començat a instal·lar barreres de formigó en una part dels vorals de la via, per la qual cosa ha estat necessari donar pas alternatiu a la circulació algunes jornades. A banda de protegir els talussos i esbrossar el ter-reny, els treballs de les properes setmanes se centraran en la construcció d'un drenatge, que passarà per sota de la carretera actual, per on s'abocarà l'aigua que pugui sortir de l'interior del túnel un cop es comenci a excavar, segons ha explicat l'alcalde d'Organyà, Celestí Vilà.

El pressupost global de les obres és de 35,4 milions d'euros, amb els quals s'actuarà en una zona d'uns tres quilòmetres de la carretera C-14. Es construirà un nou túnel d'1,3 quilòmetres i s'eixamplarà la resta de calçada exterior, que guanyarà tres metres, dels set actuals a deu metres.