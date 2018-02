La nevada provoca talls de llum a la Cerdanya i el Berguedà

La forta nevada que ha caigut en les darreres hores ha deixat gruixos de neu de fins a 60 cm a Puigcerdà i 50 a la cota dels 1000 metres a Bellver de Cerdanya, localitat que, a més a més, s'ha quedat sense subministrament elèctric minuts abans de les 9 del matí a causa del temporal. Els talls també han afectat altres muncipis com Nas, la Batllia i Meranges. També hi ha manca de subministrament elèctric en altres municipis ceretans i també del Berguedà.

En el cas de la Cerdanya, Endesa ha informat que la principal afectació correspon a una zona molt concreta de Bellver i rodalies que afecta a 13 línies de baixa tensió. Els tècnics hi estan treballant i esperen que el servei quedi reestablert aviat pel fet que l'avaria es en un centre de transformació a cota baixa. El tall es manté des de les vuit del matí sumant ja quatre hores.

La comarca s'ha despertat avui sota una manta de neu que ha obligat a suspendre el servei de transport escolar a Puigcerdà, un extrem al que no hi ha hagut d'arribar el servei que s'ofereix a la Seu d'Urgell. Algunes escoles ja no han obert amb normalitat com a Alp, Llivia, Ger, Bolvir o Montellà, mentre que les que sí que ho han fet ha sigut amb una activitat atípica ja que molts alumnes no han pogut arribar als centres. A l'institut Pere Borrell de Puigcerdà, per exemple, tan sols hi han anat 15 alumnes dels 770 que té.

Per la seva banda, els centres escolars de la Seu d'Urgell han avisat a mig matí que tancarien portes a les 13 h, tal i com també han fet els instituts de la comarca.

Una situació similar a la que es produeix en l'àmbit laboral, ja que molts ceretans no s'han pogut desplaçar fins als seus llocs de treball a causa de la neu. De fet, les empreses i l'administració treballen amb les plantilles reduides perquè la persistència del temporal ha fet més raonable quedar-se a casa. El Consell Comarcal i els ajuntaments han obert amb els treballadors que s'hi podien desplaçar i el president del Consell, Ramon Moliner, ha explicat que la Cerdanya que les principals carreteres son obertes, per becque s'hi ha de circular amb cadenes o rodes de neu.

Els veïns es retroben als pobles a la recerca de les poques botigues obertes. Alguns agosarats han tret els esquís per fer baixades pels carrers costeruts.

L'ús de cadenes o de vehicles 4x4 és obligatori a la majoria de carreteres comarcals, on la circulació és a hores d'ara molt lenta.

Incidències per la neu



A la Cerdanya la neu ha generat múltiples incidències les darreres hores. Els Bombers de la Generalitat han hagut de netejar els accessos a Puigcerdà, cap a 2/4 d'1 de la nit. Després, cap a 3/4 d'1, una dotació del cos d'emergències ha rescatat un vehicle que havia quedat atrapat a la neu, a Bolvir. Ja de matinada, cap a les 6, els Bombers han retirat un arbre que havia caigut al mig de la via, a la N-260, al punt quilomètric 206.