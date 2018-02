Els botiguers de la Seu faran passejar el rei Carnestoltes tota la setmana

L'Ajuntament de la Seu ha aprovat un paquet de mesures per fer més participativa la festa de Carnaval. Entre aquestes hi ha augmentar la decoració dels carrers, amb 200 màscares en lloc de les 50 de l'any passat; la presència continuada del rei Carnestoltes pels carrers de la ciutat gràcies a la col·laboració de la Unió de Botiguers; i l'edició d'un vídeo amb les consignes que el mateix rei Carnestoltes dóna a la població per viure els dies previs a la festa.

La regidora de Festes, Sílvia Iscla, ha argumentat que «l'equip de govern potenciem la participació de tots els urgellencs i urgellenques a través dels actes programats aquest Carnaval amb l'objectiu d'anar creixent cada any en quantitat i qualitat d'actes, així com en participació ciutadana. La suma d'esforços conjunta de l'administració i els ciutadans ens porta a oferir un programa d'actes de Carnaval ple d'activitats per a tothom». El dia fort de la festa es viurà dissabte, dia 10.