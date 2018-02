El transport escolar funciona a la Cerdanya i les carreteres estan netes l'endemà de la tempesta

La Cerdanya recupera aquest matí de dimarts la normalitat. Totes les línies de transport escolar que porten els alumnes als centres de Puigcerdà i la Seu d'Urgell s'han reestablert i les carreteres llueixen netes. Totes les escoles han obert rebent els alumnes.

La feina més gran és ara pels ajuntaments, que corren a netejar el millor possible els carrers retirant tones de neu amb màquines excavadores i camions per tal que les grans piles de neu bruta no s'acumulin als racons durant molts dies. Pels vianants i conductors, la principal complicació és circular pels passadissos de neu que s'han obert a les voreres o trobar lloc per aparcar, ja que la neu acumulada als costats dels vials pel pas de les màquines llevaneus han taponat bona part de les places.

Aquí rau també una de les feinades encara pendent de molts veïns: la lluita amb les llevaneus perquè no es tornin a bloquejar les entrades dels garatges i els habitatges ja netejats prèviament. A Puigcerdà treballen la trentena de membres de la Brigada municipal així com els de la Delegació de Carreteres i els de set empreses subcontractades per l'Ajuntament.



Sense tren a Puigcerdà ni llum a l'Alt Urgell



Sí que es mantenen com a incidències del temporal el tall de la línia de Tren R3 entre Ribes de Freser i Puigcerdà. També es manté tallada la carretera la GIV-4016 de Toses a Planoles, ja al costat del Ripollès. Per la seva part un miler de clients de pobles petits de l'Alt Urgell, la Cerdanya i l'Alt Berguedà continuen sense subministrament elèctric. Endesa ha assegurat que treballa per restablir-lo en les pròximes hores.

Les avaries s'han produït en línies de baixa tensió per la caiguda de troncs o altres elements sobre el cablejat.