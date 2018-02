Creu Roja de la Cerdanya alerta d'un augment dels avis grans que viuen sols

La Creu Roja de la Cerdanya ha detectat que en els últims mesos s'ha disparat la demanda de serveis d'acompanyament a gent gran.

El programa de Funcions Cognitives Deteriorades ha posat en marxa tres tallers de memòria a Alp, Puigcerdà i Llívia, als quals assisteixen regularment una vintena de persones en cada un dels grups. El grup de Puigcerdà va començar l'any passat amb quatre usuaris i actualment en suma divuit. Aquesta tendència a l'alça també es dóna als grups dels altres municipis.

La responsable de Creu Roja, Núria Benito, ha explicat que «s'ha disparat el número d'usuaris perquè hi ha molta gent que està sola i amb aquest tipus de grups pot trobar-se amb altres persones que feia anys que no veia. Hem de tenir present que no deixen de ser pobles». Els tallers de memòria plantegen als usuaris el fet de tenir una obligació i, alhora, els ofereix un entorn per poder compartir uns problemes que en la majoria de casos són semblants als dels seus companys. La responsable de la Creu Roja ha alertat que l'envelliment de la societat està provocant l'aflorament de nous problemes socials: «Cada vegada tenim més gent gran que viu sola i també cada vegada és gent de més edat. Al grup d'Alp i Puigcerdà hi tenim gent de més de 80 anys i una de 89 anys».

El programa de Funcions Cognitives Deteriorades té el suport dels respectius centres d'assistència primària, els quals detecten les persones a qui comença a fallar la memòria. En aquest punt, la Creu Roja acull els avis i els proposa exercicis mentals així com un entorn d'acompanyament.