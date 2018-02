Bolvir deixa triar als internautes els grups musicals per al concert de l'estiu

Nova fórmula perquè els veïns participin en la gestió pública, ara en format de sondeig a través d'Internet. Les últimes prospeccions de la votació popular apunten que aquest estiu Bolvir viurà un concert d'Itaca Band amb Núria Graham de telonera. Però podria no ser així. Tot dependrà del recompte final que farà ara l'Ajuntament després d'haver convidat veïns i internautes a participar en una votació oberta per triar els grups que han de protagonitzar un concert de rock el dia 4 d'agost.

Amb aquesta fórmula inèdita a la Cerdanya en la programació de festes i esdeveniments públics, l'Ajuntament de Bolvir ha volgut donar la veu als futurs assistents a l'acte i, alhora, fer-ne una primera promoció. La campanya ha convidat els veïns a participar-hi sota el reclam: «Tria la música en directe que a tu t'agrada... Pots tenir més poder?».

Així, aquest cap de setmana el consistori ha tancat el termini de votacions en què ha presentat quatre grups per al concert principal i quatre per al que farà de teloner: Gertrudis, Manu Guix, Animal, Itaca Band i la Iaia, per un costat, i Núria Graham, Germà Negre, Koers i M. Lazara i J. Arrey, per l'altre. Els internautes han tingut al seu abast una pàgina web on han pogut marcar dos dels vuits conjunts.

El consistori farà saber ara el resultat final de l'enquesta i activarà la tramitació per a la contractació dels grups. El concert de rock del dia 4 d'agost formarà part del programa d'actes amb què aquest municipi s'ha convertit en els últims anys en una de les referències del l'agenda turisticocultural de la Cerdanya. En aquest programa hi destaca també el Cicle de Jazz, que ha assolit la desena edició, així com les activitats culturals organitzades tant a l'Espai Ceretània com en les visites a d'altres punts del patrimoni local recuperat com Sant Climent de Talltorta.