La Diputació promociona el turisme del Pirineu de Lleida al mercat d'Israel

El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida ha decidit fer una aposta de promoció al mercat d'Israel, on portarà l'oferta de natura, turisme actiu, neu i cultura de les comarques lleidatanes així com el producte de senderisme «Perseguits i salvats». La promoció es fa aquesta setmana en el marc de la Fira Internacional dels Mercats Turístics de la Mediterrània (IMTM) que se celebra a Tel Aviv. Segons la Diputació, la fira IMTM és el saló més gran en el seu àmbit que se celebra a la Mediterrània oriental. Aquesta és la tercera mostra d'àmbit internacional en què participa aquest any el Patronat de Turisme amb la finalitat de promocionar l'oferta del Pirineu i les Terres de Lleida. Les dues primeres han estat a Alemanya i a la Gran Bretanya i s'han adreçat al producte de turisme actiu, esports d'aventura i natura. El Patronat de Turisme participa a la IMTM per vuitè any consecutiu sota la marca Pirineus i dins l'estand de l'Agència Catalana de Turisme.