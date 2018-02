La Festa del Trinxat supera l'èxit de l'any passat i ven quasi tots els tiquets

Els tècnics de Turisme de l'Ajuntament de Puigcerdà no se'n saben avenir. La Festa del Trinxat ha repetit i fins i tot millorat l'èxit de convocatòria de l'any passat i en tan sols una setmana ha venut pràcticament tots els tiquets. En set dies, l'Ajuntament ha venut 850 tiquets i tan sols queden nou taules lliures de les 96 que muntarà. Des de l'àrea municipal de Turisme han donat per fet que aquesta setmana hauran de penjar el cartell de bitllets esgotats i obrir la llista d'espera.

Des de l'Ajuntament han considerat que un dels factors principals d'aquest èxit és el fet que en els últims anys la Festa del Trinxat s'ha transformat i ha passat d'un ambient dominant de distinció i elegància a un de més alegre i esbojarrat. Això ho ha fet possible un nou públic més jove que s'ha quedat al ball posterior i, també, l'increment de les famílies. La convocatòria, l'any passat, d'un concurs de màscares també hi va ajudar. També ha contribuït a la renovació dels assistents les noves fórmules gastronòmiques que hi aporta l'associació Cuina Pirinenca de Cerdanya.

A hores d'ara, ja hi ha reservades les 12 taules de protocol, amb autoritats locals, comarcals i nacionals, i 72 taules d'una mitjana de vuit comensals, la qual cosa comporta que ja hi ha assegurada l'assistència de 600 persones, segons han explicat des del consistori. Entre els assistents hi ha grups de Manresa, Sitges, Andorra, la Seu d'Urgell i la resta de la comarca que fa molts anys que hi van, i gent nova com ara de València. Es dóna el cas que molts grups d'amics que s'han estrenat els últims anys han decidit repetir i consolidar la cita a Puigcerdà.