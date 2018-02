La Cerdanya vol fer net de gel i neu als carrers sota un fred glacial

Temperatures extremes a la Cerdanya. Ahir al matí, -20ºC a l'aeròdrom de Das. És un dels punts més freds del país, però és que a les 8 del matí, a Puigcerdà, per exemple, estaven a -14,8ºC. Evidentment, els carrers que no havien pogut desfer-se totalment de la neu van aparèixer ahir completament glaçats. I amb la neu gelada, el treball de neteja és molt més dur.

La Cerdanya es va llevar dijous amb temperatures gèlides per sota dels deu graus negatius. Els termòmetres van assolir mínimes de -14,8ºC als nuclis urbans de Puigcerdà, -15ºC a Bellver i -21,5ºC a l'estació meteorològica de l'aeròdrom de Das. No són registres únics a la Cerdanya, però sí que es troben entre els més baixes que es registren a la comarca. La temperatura més freda a Puigcerdà l'any passat va ser el 18 de gener, amb -13,6ºC. El 2003 s'havia arribat a -14,5 ºC. La d'ahir va tornar a superar el rècord en aquest període. Dels últims setze hiverns, en onze s'han registrat episodis de fred per sota dels deu graus negatius.

Aquest episodi ha fet més perillosa la circulació tant per a vianants com per a conductors. El perill no és només a terra, amb les plaques de gel, sinó també als teulats, amb els blocs de neu compactada que poden caure a la via pública i fan que les teulades hagin de suportar pesos excessius. L'Ajuntament de Puigcerdà ha fet una crida a la precaució en la circulació de cotxes i per als vianants, i tenir equipats els vehicles per poder superar aquests obstacles.

Una desena de màquines –excavadores, turbines i camions– treballen constantment a Puigcerdà per retirar la neu dels carrers i les voreres. Aquest cap de setmana, amb les pistes d'esquí en un estat espectacular de neu (en algunes hi ha gruixos de més de 3 metres), s'espera una afluència massiva d'esquiadors i turistes a la vall. Els ajuntaments treballaven ahir i també ho faran avui per evitar el col·lapse. Els primers dies es va garantir la mobilitat interna amb l'obertura de passadissos a la neu per a vinanants i vehicles. Ara, la Cerdanya ha activat la segona fase de la neteja dels carrers per extreure la neu i recuperar les places d'aparcament que han quedat soterrades.