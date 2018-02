El fred a la Cerdanya és de rècord, amb un registre a l'aeròdrom de Das de -22,8º C

El termòmetre va tocar fons la nit de dijous a divendres, especialement a la Cerdanya. Les temperatures van caure per sota de 0 a pràcticament tot el país, llevat d'alguns sectors del litoral del Barcelonès, Baix Llobregat, Costa Daurada i delta de l'Ebre. Però el registre de l'estació de l'aeròdrom de Das (1.097), amb un -22,8, no té precedents des que es prenen les dades en aquests indret, a la primeria d'aquest segle. També s'han marcat temperatures gèlides en altres poblacions del Pirineu com Puigcerdà, amb -14,8 graus; Guardiola de Berguedà, amb -11,8; el Pont de Suert (Alta Ribagorça), amb -11,7, o la Seu d'Urgell, amb -10,4 graus. I en altres indrets menys freds, les glaçades també han estat significatives. Manresa es va despertar a -4ºC, Berga a -6ºC, i Igualada a -3ºC.

Hi ha avís de fort vent a cotes altes (per sobre dels 90 km/h). Avui serà un dia assolellat, sobretot al matí, i diumenge canvia el temps. La setmana vinent, es preveu molt fred. Diumenge al migdia pot tornar a nevar.