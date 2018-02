La gran nevada deixa gruixos únics de més de 3 metres a les pistes d'esquí

L'esquí viu aquest dissabte, diumenge, i dilluns per a molts aficionats de municipis on és festa escolar, el cap de setmana amb més neu, com a mínim, d'aquest segle. Les pistes de totes les valls del Pirineu, tant d'esquí alpí com nòrdic, acumulen gruixos superiors al metre a les cotes més baixes i la previsió meteorològica augura sol. Des de Masella, la Molina i Pont del Comte han remarcat que aquest còctel permet una sistuació «immillorable». Tan sols el vent anunciat i l'elevat risc d'allaus pot pertorbar aquest escenari.

Les tres estacions d'esquí alpí d'Alp tenen a punt la totalitat dels dominis esquiables. A Masella el gruix de neu és de 150 centímetres a les cotes baixes i de 245 a les altes. La Molina registra uns gruixos d'entre 180 i 320 centímetres en funció de la cota, un volum de neu que no es recorda a l'estació. I a la solsonina Port del Comte, tota l'estació està al 100%, amb gruixos també espectaculars.

Amb la previsió d'una gran afluència d'esquiadors, Masella ha decidit obrir les taquilles una hora abans, a les 8. Igualment, des de l'estació han recordat les noves facilitats tecnològiques per comprar els forfets per Internet. La situació també és bona a l'estació solsonina de Port del Comte, amb totes les pistes obertes i gruixos entre 160 i 240 centímetres de neu pols.

Si la situació ja era bona per a l'esquí nòrdic fa quinze dies amb una nevada ordinària, la recent llevantada ha deixat també en una situació inèdita i immillorable les estacions de fons. Lles, Arànser, Guils Fontanera, Tuixén i Sant Joan de l'Erm acumulen gruixos extraordinaris d'entre 100 i 240 centímetres.