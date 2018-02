Turisme de Lleida forma els empresaris en l'ús dels webs

Una sessió de formació turística organitzada per la Diputació de Lleida

La Diputació de Lleida ha organitzat a la Seu d'Urgell i a Tremp dues jornades de formació per millorar la competitivitat del sector turístic. Segons han argumentat els responsables del Patronat Ara Lleida, les jornades estan centrades a desenvolupar estratègies que ajudin a impulsar els webs turístics, «una de les eines comunicatives més rellevants i amb més potencialitat per als establiments turístics». Les dues sessions, celebrades aquesta setmana, han anat adreçades de manera específica als empresaris i les entitats del territori vinculades als segells de Senderisme i Cicloturisme de l'Agència Catalana de Turisme i amb el programa «Moturisme Ara Lleida» que impulsa el mateix Patronat de Turisme. Segons el patronat, actualment 36 establiments d'allotjament de la demarcació de Lleida participen del segell de Senderisme i Cicloturisme de l'ACT, i 75 establiments més, entre els quals 49 d'allotjament i 26 de serveis complementaris, formen part del projecte «Moturisme Ara Lleida». A les jornades hi han pres part una vintena d'empresaris de les comarques de la plana i el Pirineu.