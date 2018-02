Cerdanya, Capcir i Conflent creen una unió empresarial per promoure's

La Cerdanya, el Capcir i el Conflent han constituït la unió empresarial que des de l'any 2012 basteixen professionals d'un i altre costat de la frontera sota les denominacions El Sol dels Pirineus, al costat sud, i Le Soleil des Pyrénées, al costat nord. L'entitat ha aprovat els estatuts i s'ha creat com un clúster que unifica les dues associacions i ha situat en el seu centre d'activitat la promoció del territori com a destí turístic a través dels serveis de salut i benestar.

El clúster Sol dels Pirineus aplega professionals de tots els àmbits i així queda reflectit en la seva junta directiva, que formen el gerent de la Fundació Hospital de Puigcerdà, Xavier Albalat, com a president; Elisabeth de Pastors, com a vicepresidenta; Joan Torrent, com a tresorer; la membre de l'Associació d'Hoteleria de la Cerda-nya Núria Vidal, com a secretària; i Fabienne Prouzet, Emma Roca, Adriana Castanyer, David Isern i Eric Planes, com a vocals.

Per promoure el turisme del territori a partir de la salut i el benestar, el clúster s'ha organitzat en cinc sectors d'activitat empresarial: l'alimentació, l'esport, la salut, la sostenibilitat i el turisme. Segons han explicat els seus responsables, totes les accions «s'orientaran a dinamitzar aquests sectors mitjançant la promoció de projectes innovadors; el foment de la col·laboració tant en l'àmbit empresarial amb la col·laboració transfronterera, intersectorial i intrasectorial, com amb les administracions públiques; la promoció de l'excel·lència empresarial; la responsabilitat social; i el respecte al entorn ambiental, que és un dels nostres principals actius».