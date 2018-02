El PSC de la Seu denuncia l'estat d'un dels racons de la història industrial local

El grup municipal de Compromís X la Seu, franquícia del PSC, ha denunciat la manca de neteja de la Baixada del Molí i ha instat l'equip de govern del PDECat a garantir-ne el manteniment així com potenciar-la com a zona històrica d'interès turístic.

Segons han explicat els portaveus el grup, «la Baixada del Molí hauria de ser un punt d'atracció turístic per la seva importància històrica: els dos molins de la ciutat situats al final de la Segla van ser iniciats el 1513 i van estar en funcionament des del 1531 fins a final del segle XX. Inicialment van ser destinats a la mòlta de cereals, i també van ser renovats com a farinera. En la desamortització de béns municipals del 1845 van ser privatitzats a una societat industrial. L'edifici que queda romanent actualment permetia aprofitar l'energia del salt d'aigua amb una roda hidràulica que va ser recreada el 1992 per la remodelació olímpica». El PSC vol que la zona esdevingui un atractiu turístic.