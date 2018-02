L'atenció mèdica de la Cerdanya incorpora un dermatoscopi d'Àliga Acasc

La Fundació Àliga Acasc i la Fundació Hospital de Puigcerdà oficialitzen aquest dilluns la incorporació a l'equipament mèdic de l'ens sanitari d'un aparell de dermatoscòpia gràcies a una donació feta per la Fundació Àliga. El nou aparell s'utilitzarà en l'atenció primària i servirà per a la detecció precoç de lesions a la pell que poden ser malignes, segons han explicat els responsables de la Fundació Hospital de Puigcerdà. Els responsables mèdics de l'ens que gestiona l'Ajuntament de Puigcerdà han explicat que «la dermatoscòpia és una tècnica no invasiva senzilla, eficaç i ràpida que s'utilitza per diagnosticar lesions cutànies benignes i malignes, observant estructures de la pell que no són identificables amb una exploració visual. És una eina imprescindible per a la detecció del càncer de pell des de la primera consulta amb el metge d'atenció primària». L'acte de cessió de l'aparell es fa a les 11 del matí a l'antic hospital.