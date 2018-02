L'hospital augmenta del 18% al 23% en un any els pacients de l'Alta Cerdanya

L'Hospital de Cerdanya continua avançant en el seu principal propòsit: incrementar el percentatge de pacients de l'Alta Cerda-nya i el Capcir a fi que l'activitat mèdica reflecteixi com a mínim la participació econòmica del 40% que hi aporta l'Estat francès. En la primera valoració del balanç d'activitat del 2017, la direcció de l'hospital ha anunciat que el percentatge d'altes de pacients francesos ha assolit el 23,4%, la qual cosa suposa un augment de 4,8 punts respecte al 18,6% del 2016. El repte de la direcció continua sent fer créixer aquests percentatges en tots els àmbits de l'hospital.

Durant l'any 2017, l'Hospital de Cerdanya va registrar 2.097 altes d'hospitalització, la qual cosa suposa també un augment de 90 pacients respecte a l'exercici anterior. Des del centre també han destacat que un dels àmbits on ha crescut més l'activitat és el de l'àrea quirúrgica, que, amb 1.040 operacions, va registrar durant el 2017 un increment del 14,5%. En aquest segment de l'acció mèdica també ha pujat el nombre de pacients francesos, que han passat del 14,3% del 2016 al 22,5% del 2017, és a dir 8,2 punts.

L'increment d'atencions a pacients del nord de la línia fronterera es constata en altres àmbits, per bé que també s'evidencia que són percentatges que han de créixer més. És el cas de les consultes externes, en què els nord-cerdans i capcinesos encara aposten per la medicina tradicional francesa, basada en el metge de família. Durant el 2017 l'hospital va fer 30.368 consultes externes, de les quals el 10,1% van ser de pacients francesos, percentatge que suposa un augment de 2,4 punts respecte al 7,7% del 2016.