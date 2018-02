Una nova guia sobre el patrimoni iber inclou Bolvir i el jaciment del Castellot

Bolvir i el seu jaciment iberoromà del Castellot han quedat inclosos en la col·lecció de guies sobre patrimoni iber que ha editat el Museu d'Arqueologia de Catalu-nya. Sota el títol Històries Ibèriques, la col·lecció consta de set guies, una per a cada poble iber que forma part de la Ruta dels Ibers, excepte els Ceretans i Lacetans, que comparteixen guia. Els llibres han estat redactats per periodistes i escriptors del sector cultural «que donen una visió nova i alhora rigorosa del nostre passat», segons han explicat des del Museu d'Arqueologia. La col·lecció està adreçada a un públic extens, per presentar aquesta civilització autòctona que va dominar tot el llevant peninsular abans de l'arribada dels romans, i proposa la descoberta de nous atractius turístics i culturals. Les guies presenten una informació seriosa i alhora amena, plantejada com si fossin petits relats publicats en els diaris en els quals treballen els autors.