La Seu acollirà un concert amb alumnes de 20 escoles de música de tot el país

La Seu d'Urgell acollirà el mes de març un concert per commemorar el 25è aniversari de l'Associació Catalana d'Escoles de Música. Així ho ha anunciat l'Ajuntament de la Seu després que una representació dels seus alumnes prengués part la setmana passada al concert multitudinari, amb la participació de més de 1.200 músics, anomenat Trobada Fiddle.

El concert de la Seu es farà el dia 25 de març a la sala Sant Domènec i anirà a càrrec de l'ACEM Jazz Ensemble. Al concert, dirigit per Sergi Vergés, hi prendran part 40 alumnes de jazz dels més destacats d'entre 13 i 18 anys, procedents de 20 escoles de música del país. Igualment, hi participaran 300 ballarins, de 15 escoles de dansa que complementaran la música. Els actes de celebració del 25è aniversari de l'ACEM culminaran amb un concert final amb totes les formacions a l'RCDE Stadium de Cornellà-El Prat, amb 6.500 músics de 81 escoles de música, dirigits per Manel Camp.