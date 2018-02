El RACC suspèn la senyalització de trànsit cap a l'Hospital de Cerdanya

Un estudi del RACC posa en evidència que la senyalització de trànsit al Pirineu no ha millorat en els últims cinc anys i qualifica de ´molt deficients´ les indicacions per arribar a serveis bàsics com ara els centres sanitaris.

La segona Auditoria de Senyalització al Pirineu constata que les indicacions per arribar a les estacions d´esquí i els parcs naturals ha millorat però té encara un ampli marge de millora i que, en canvi, les indicacions per arribar als nuclis urbans són les millors. Pel que fa a la continuïtat dels senyals per arribar a un destí, suspenen pràcticament la meitat dels casos analitzats. En aquest sentit, el RACC ha analitzat la senyalització per arribar a 23 destinacions amb 81 itineraris i 4.600 km. Així, per exemple, l´estudi fixa una puntuació de 29 punts sobre 100 a la senyalització per arribar a l´Hospital de Cerdanya. La instal·lada per arribar a l´Hospital de la Seu obté, en canvi, una nota de 53 punts. Pel que fa a les estacions d´esquí, l´auditoria del RACC n´aprova la senyalització, per bé que amb notes molt ajustades. Els usuaris puntuen amb una nota de 58 sobre 100 la senyalització per arribar a la Molina, la qual cosa suposa dos punts per sobre la nota de fa cinc anys, i amb una nota igualment de 58 punts la instal·lada per arribar a Masella.