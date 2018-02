La senyalització d'orientació a les carreteres del Pirineu gairebé no ha millorat en cinc anys

Un estudi del RACC posa en evidència que la senyalització de trànsit al Pirineu no ha millorat en els últims cinc anys i qualifica de «molt deficients» les indicacions per arribar a serveis bàsics, entre ells alguns centres sanitaris. La segona Auditoria de Senyalització al Pirineu constata que les indicacions per arribar a les estacions d'esquí i els parcs naturals ha millorat però té encara un ampli marge de millora i que, en canvi, les indicacions per arribar als nuclis urbans són les millors. Pel que fa a la continuïtat dels senyals per arribar a un destí, suspenen pràcticament la meitat dels casos analitzats. En aquest sentit, el RACC ha analitzat la senyalització per arribar a 23 destinacions amb 81 itineraris i 4.600 km.

Centres sanitaris



Les indicacions per arribar als centres sanitaris del Pirineu són molt deficients en general i tornen a suspendre l'auditoria del RACC. Amb una valoració pràcticament idèntica a la de fa 5 anys (42,4 punts sobre 100) les seves principals mancances es concentren en la continuïtat de les indicacions per arribar al destí (tots suspenen i pràcticament no es senyalitzen fins que l'usuari es troba a escassos metres) i en la comprensió dels senyals. La Fundació Sant Hospital de La Seu d'Urgell obté una puntuació de 53 punts sobre 100 i té, juntament amb l'Hospital de Campdevànol (30 punts), una de les pitjors valoracions de les 23 destinacions analitzades.

Estacions d'esquí



La senyalització per arribar a les estacions d'esquí del Pirineu ha obtingut resultats desiguals. La puntuació global ha augmentat 5 punts gràcies a la millora de les estacions lleidatanes de Port Ainé, que es col·loca en primera posició, i Boí Taüll. En el cas de Boí Taüll, ha passat del suspens a obtenir la segona nota més alta entre les 8 estacions analitzades i és la destinació que més ha millorat de tot l'estudi (+35%). En canvi, la senyalització per arribar a Vallter 2000 i a Baqueira Beret ha empitjorat en els darrers 5 anys. Aquestes dues estacions, juntament amb la ciutat de La Seu d'Urgell, són les úniques destinacions de l'estudi que han empitjorat la seva nota. Les principals mancances en les indicacions per arribar a les estacions d'esquí són, de nou, la continuïtat en la senyalització dels itineraris i la comprensió dels senyals.

Parcs naturals



D'altra banda, la valoració global de la senyalització per arribar als parcs naturals ha augmentat notablement impulsada pel Parc Natural del Cadí-Moixeró, que ha passat dels 56 punts de l'any 2012 als 70 punts actuals, quedant-se a les portes d'aconseguir 4 Estrelles RACC. Es tracta de la segona destinació de tot l'estudi que més ha millorat la seva nota (+25%), per darrere de Boí Taüll. No obstant, l'auditoria indica que la continuïtat de la senyalització per arribar als dos parcs analitzats encara és deficient.

Potenciar la instal·lació de panells de senyalització variable



Al marge de reforçar la senyalització que porta als hospitals pirinencs i a les destinacions turístiques del territori i d'intensificar la coordinació entre administracions a l'hora de senyalitzar les carreteres, una de les recomanacions que fan des del RACC passa per incrementar la inversió en panells de senyalització variable a les carreteres pirinenques amb l'objectiu de millorar la gestió del trànsit, en casos d'accidents però sobretot davant de fenòmens meteorològics com ara episodis de nevades per tal d'informar els conductors, per exemple, quan sigui obligatori l'ús de cadenes o sobre les carreteres que es troben tallades, segons ha exposat Puerto.

En el mateix sentit, el RACC recomana implantar un sistema de senyalització variable sobre l'estat d'ocupació dels aparcaments de les estacions d'esquí a peu de pista per tal d'evitar la saturació i el trànsit d'agitació.