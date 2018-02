Un estudi del RACC recomana millorar la senyalització d'accés al Pirineu

Un estudi del RACC posa en evidència que la senyalització de trànsit al Pirineu no ha millorat en els últims cinc anys i apunta que caldria revisar la que condueix al Pirineu des de grans capitals com ara Barcelona. L'auditoria recomana instal·lar una senyalització actualitzable per informar sobre el temps real per arribar al Pirineu, la qual cosa seria especialment beneficiosa en episodis de temporal de neu com el viscut recentment. L'estudi també qualifica de «molt deficients» les indicacions per arribar a serveis bàsics com ara els centres sanitaris.

Segons el RACC, la segona Auditoria de Senyalització al Pirineu constata que cal més i millor senyalització per arribar al Pirineu amb més periodicitat dels senyals que informen sobre la via en què s'està circulant o homogeneïtzar els que indiquen cap a un mateix destí. En aquesta línia, l'auditoria aconsella uniformitzar la senyalització de la carretera del túnel del Cadí, que té les denominacions C-16 i E-9.

Per a més informació real als conductors, el RACC recomana augmentar el nombre de pòrtics de senyalització variable tant per accedir al Pirineu com per tornar-ne en direcció a l'àrea metropolitana i, alhora, oferir itineraris alternatius en cas d'incidències. L'estudi també apunta que les indicacions per arribar a les estacions d'esquí i els parcs naturals han millorat però que encara hi ha un ampli marge per fer-ho més i que, en canvi, les indicacions per arribar als nuclis urbans són les millors.

Pel que fa a la continuïtat dels senyals per arribar a un destí, suspenen pràcticament la meitat dels casos estudiats. El RACC ha analitzat la senyalització per arribar a 23 destinacions amb 81 itineraris i 4.600 km. Així, per exemple, l'estudi fixa una puntuació de 29 punts sobre 100 a la senyalització per arribar a l'antic Hospital de Puigcerdà, és a dir, el Centre d'Atenció Primària de la plaça del Campanar. La instal·lada per arribar a l'Hospital de la Seu obté, en canvi, una nota de 53 punts.

Quant a les estacions d'esquí, l'auditoria del RACC n'aprova la senyalització, per bé que amb notes molt justes. Els usuaris puntuen amb una nota de 58 sobre 100 la senyalització per arribar a la Molina, que suposa dos punts per sobre de la nota de fa cinc anys, i amb una nota igualment de 58 punts la instal·lada per arribar a Masella. En aquest cas la millora és de quatre punts perquè en la primera edició de l'estudi la nota va ser de 54. Sobre les estacions, el RACC aconsella implantar un sistema de senyalització variable sobre l'estat d'ocupació dels aparcaments de les estacions per evitar «la saturació i la indisciplina d'estacionament a les carreteres d'accés».

En una línia més òptima se situa la nota de la senyalització del parc natural del Cadí, que té una puntuació de 70 punts, quan fa quatre anys era de 56. La senyalització a les capitals de comarca són les millors, amb 81 punts per a la que condueix a Puigcerdà i 74 a la Seu, que empitjora un punt. En sentit sud, la senyalització a la C-16 es valora amb un 79.