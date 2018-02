L'Alt Urgell posa en marxa un pla per combatre el «bullying»

Professionals de diferents disciplines de la Seu d'Urgell i del conjunt de la comarca que tenen com a nexe en comú el treball amb infants i adolescents elaboraran enguany una primera diagnosi sobre els casos i les conductes que poden derivar en assetjament dins aquest col·lectiu. El seu objectiu és conèixer quina és la realitat que hi ha a l'Alt Urgell per, després, poder prendre decisions que ajudin a prevenir-lo i minimitzar-ne els seus efectes. Per aquest motiu, s'ha creat un pla estratègic comarcal per la convivència escolar que anirà més enllà d'analitzar l'entorn dels centres educatius, ja que també es tindran en compte altres àmbits, com ara l'esportiu o el sociosanitari entre d'altres.

Una trentena de persones que treballen com a monitors de menjador o en el transport escolar a l'Alt Urgell s'han reunit aquest dimecres a les instal·lacions del Centre Empresarial i Tecnològic de l'Alt Pirineu (CETAP) per començar a posar sobre la taula aspectes relacionats amb les formes d'interacció que es produeixen entre els infants i adolescents. Aquest grup de discussió, a qui el proper dilluns se'ls dirigirà una formació relacionada amb l'assetjament escolar, forma part de les accions del nou pla estratègic comarcal per la convivència que té com a principal objectiu elaborar una diagnosi amb la qual obtenir una "fotografia" de la realitat actual sobre aquesta qüestió, segons ha explicat l'alcalde de la Seu d'Urgell, Albert Batalla.

El pla, que sorgeix de la demanda feta pel Consell Municipal d'Adolescents i que suposa un pas més a la feina feta fins ara a través de la comissió de convivència d'àmbit comarcal, pretén abordar els problemes de convivència que es produeixen dins el col·lectiu de manera transversal i amb la participació també de les famílies per, un cop analitzada la situació, "prendre decisions de quines actuacions concretes s'han de realitzar", ha explicat l'alcalde.

Una altra de les accions previstes és la creació d'una taula composta per diferents professionals que es desenvoluparà en el marc de l'Escola de Pares i on les famílies podran hi tindran una participació activa. Mentre, també es programaran sessions de formació en els propers mesos, dirigides tant als docents -col·lectiu on ja s'ha fet una primera sessió en els darrers mesos- com als clubs esportius, escoles municipals, professionals de l'àmbit sociosanitari i famílies, entre d'altres.