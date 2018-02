L'hotel de Prullans crea un hort de permacultura amb producció tot l'any

arxiu particular

L´hort i l´hivernacle de permacultura de Prullans que ha superat les temperatures gèlides arxiu particular

L'històric hotel Muntanya de Prullans, ara englobat en el Cerdanya Ecoresort, ha impulsat el que ha definit com a primer hort de permacultura amb producció tot l'any del Pirineu. Es tracta d'un hort cultivat en un ecosistema que recrea el funcionament natural del bosc per evitar l'ús de productes químics. L'hort ha superat les temperatures gèlides d'aquest hivern i pretenen que abasteixi de verdures i hortalisses el complex hoteler.

Segons han explicat des del Cerdanya Ecoresort, el secret d'aquest hort «està a tenir cura de la terra perquè hi creixin unes plantes vigoroses i saludables que resisteixin les plagues i que aportin els nutrients saludables per a qui les consumeix. Les plantes creixen en gremis i envoltades de bandes florals per atraure una fauna auxiliar que eviti que proliferin les plagues». Així, els responsables del projecte han apuntat que aquest estiu han pogut abastir el 80% de les necessitats en verdures dels restaurants de l'Ecoresort, però que el seu gran repte era veure si podrien cultivar verdures a l'hivern a una alçada de 1.150 metres i amb unes temperatures que han arribat als 15 graus negatius.

En aquest sentit, des del Cerdanya Ecoresort han explicat que «gràcies a un sistema d'hivernacle en arc gòtic, seguint models canadencs i amb l'ús de mantes tèrmiques, en aquests moments, i en un hivern dels més durs dels darrers anys, les verdures estan resistint molt bé, i s'espera que ara al febrer, amb l'augment d'insolació, ja es pugui iniciar una nova collita». L'hort de permacultura es pot visitar, tant per part dels clients de l'establiment com pels del programa Visita a les Granges.