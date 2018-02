La Seu obre una línia d'ajudes als veïns que es donin d'alta com a autònoms

La junta de govern de l'Ajuntament de la Seu ha aprovat una nova convocatòria de subvencions per a persones que s'estableixin com a autònoms a la capital alt-urgellenca durant aquest any 2018. L'objectiu de la mesura és ajudar els nous empresaris locals en la fase inicial dels negocis. El termini per presentar demandes a la nova convocatòria s'obrirà el dia 1 de març i s'allargarà fins al 15 de desembre, o bé fins que s'exhaureixi la partida pressupostària, que està fixada en 10.400 euros. Segons ha informat el consistori, les persones que hi estiguin interessades podran obtenir la sol·licitud a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) o bé a través del web municipal www.laseu.cat i, posteriorment, presentar-la presencialment a la mateixa OAC. La tinent d'alcalde de Promoció de la Ciutat, Mireia Font, ha considerat que «aquesta és una mesura més de l'aposta que fa l'equip de govern per ajudar els que comencen i que creuen en la ciutat».