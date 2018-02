La Seu i Santiago de Cuba reforcen la col·laboració en solidaritat mèdica

L'alcalde de la Seu, Albert Batalla, ha rebut aquesta setmana la visita del cap d'Oncologia de l'Hospital Infantil Sur de Santiago de Cuba, el doctor Manuel Verdezia Jarque. El metge cubà ha estat acompanyat pel president de la Federació de Penyes de Ponent Nord i Andorra i membre del Consell de Solidaritat del departament de Penyes del FC Barcelona, l'urgellenc Pere Mentruit, i el motiu de la visita ha estat agrair la col·laboració solidària que des de fa 12 anys porten a terme amb l'ONG cubana Cruzada por la Alegría el Consell Municipal de Solidaritat de la Seu d'Urgell i la Penya Barcelonista Urgellenca. Les dues entitats aporten a l'ONG cubana recursos adreçats al departament d'oncologia d'aquest hospital infantil de Santiago de Cuba. Segons ha explicat l'Ajuntament, l'ajuda permet adquirir material quirúrgic i sanitari, equips mèdics, així com jocs didàctics per als nens i adolescents que estan ingressats per ser tractats de càncer.