L'oposició municipal de la Seu denuncia el mal estat d'alguns carrers

El grup municipal de Compromís X la Seu, grup associat al PSC, ha denunciat que, al seu entendre, el carrer de l'Orri de la capital urgellenca i, sobretot, el tram proper al Parc de la Boixadera Sud es troben en un estat «lamentable» de manteniment. El grup a l'oposició municipal del PDECat, que lidera Albert Batalla, ha remarcat que aquesta situació d'abandonament es repeteix en altres punts de la ciutat i ha llançat una petició per posar-hi remei.

Segons ha denunciat Compromís, «l'equip de govern liderat per Jesús Fierro i Albert Batalla no dóna cap importància al manteniment de la via pública, i té altres preferències de despesa municipal com la construcció del magatzem de 2.000.000 d'euros...». Tant és així que Compromís ha considerat que és de «vital importància» aquest aspecte del manteniment dels carrers i, per tant, s'ha de prioritzar. El grup que encapçala Óscar Ordeig «vol insistir en la importància del manteniment dels nostres carrers per garantir la seguretat dels vianants, així com per mostrar una imatge de la ciutat neta i endreçada i que sigui model d'urbanisme de cara a l'exterior i als propis ciutadans de la Seu», segons ha remarcat la formació en un comunicat.

Segons Compromís, des que va començar la legislatura, l'equip de govern del PDeCAT no ha presentat cap pla de manteniment meditat per solucionar «el greu estat dels carrers».

Ordeig ha lamentat que, «una vegada més, l'equip de govern fa cas omís de les peticions i necessitats dels ciutadans», i ha afegit que «comerciants i veïns es mereixen uns carrers dignes i en condicions per poder realitzar la vida i els negocis amb normalitat».