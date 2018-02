L'Alt Urgell inicia amb el Ripollès un pla de foment del vehicle elèctric

L'Alt Urgell ha posat en marxa conjuntament amb el Ripollès el projecte «Pirinnowa'tt: Pirineu Sostenible» en el marc de la convocatòria de projectes innovadors i experimentals del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC).

Segons ha explicat el Consell Comarcal de l'Alt Urgell, aquesta iniciativa dóna continuïtat a les que s'han desenvolupat els últims dos anys en el terreny de l'eficiència i l'estalvi energètic,s així com el foment de les energies renovables. El projecte, liderat pel Consell Comarcal de l'Alt Urgell i l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, té entre els seus objectius principals el foment de noves polítiques i dinàmiques territorials sostenibles, l'assessorament a entitats i empreses per promoure actituds energèticament responsables, el foment de l'energia solar fotovoltaica i la seva implantació en empreses i institucions, i la formació en matèria d'estalvi i eficiència energètica per a empreses i persones en situació d'atur. Així, les línies de treball s'estructuren en dos programes: el d'innovació en l'ocupació i el d'innovació en el teixit productiu. El primer consisteix en una capacitació adreçada a persones aturades i especialitzada en estalvi energètic i en la instal·lació dels elements que fan possible aquest estalvi. El segon inclou accions com ara l'assessorament i la gestió de la comptabilitat d'energia i aigua, tant a ens locals com a particulars en situació de pobresa energètica, i l'assessorament i la implementació d'energies renovables i el vehicle elèctric.