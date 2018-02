L'efecte del turisme de la Cerdanya encareix les cases noves el 65% i empeny el mercat

El turisme de la Cerdanya és un dels elements que més distorsionen i fan pujar els preus dels habitatges no tan sols a la mateixa comarca sinó que a la resta del mercat immobiliari de les comarques gironines, segons es desprèn d'un estudi realitzat pel seu gremi de Promotors.

Així, a causa d'una Cerdanya que té els habitatges nous més cars de tota la demarcació, els preus van pujar el 65% pel que fa a les cases i el 30% respecte als pisos durant el 2017. Segons recull l'estudi, a les comarques gironines ara un pis de 80 metres quadrats costa de mitjana 200.752 euros. Una quantitat que, durant el darrer any, ha arribat a pujar fins al 27,5%.

L'estudi del Gremi de Promotors apunta que ja s'estan produint fenòmens que succeïen abans de la crisi immobiliària iniciada el 2007. L'informe posa xifres a la situació que viu l'obra nova a les comarques gironines: a final de l'any passat hi havia 898 habitatges nous, tant pisos com cases, que estaven en venda. D'aquests quasi mil habitatges nous, 588 ja tenien l'obra acabada i els 310 restants, és a dir, el 43,8%, encara s'estaven construint. Segons ha explicat el president de l'Associació de Promotors de Catalunya, Lluís Marsà, això passa perquè cada cop més es torna a comprar sobre plànol, tal com es feia fa una dècada.

Els preus i el seu augment a la Cerdanya és equiparable a les xifres de la Garrotxa i la ciutat de Girona. Segons explica el president dels promotors a Girona, Josep Maria Coll, aquesta alça de preus té una causa clara, la pressió del turisme: «Allà on hi ha demanda acreditada, i per tant on el mercat tensiona fort, és a primera línia de mar i a muntanya». Els promotors també afirmen que la recuperació no està consolidada. De fet, segons apunten les xifres del sector, l'associació preveia que l'any passat es començarien a construir a tot Catalunya més de 12.000 habitatges nous i finalment en van ser 11.340.

En aquest sentit, Marsà remarca que «per tant, la recuperació és més lenta del què hauria de ser normal per al sector. I aquí també hi té molt a veure tot aquell estoc històric, bona part del qual en mans de bancs, que surt a la venda a preus que a vegades estan per sota del mercat».