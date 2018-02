El transport a demanda de l'Alt Urgell se situa en els 10.000 serveis a l'any

El servei de transport a demanda del Consell Comarcal de l'Alt Urgell va tancar el 2017 amb 9.701 usuaris, una xifra que suposa un augment del 10% respecte de fa 5 anys, quan n'eren 8.723. Un dels motius d'aquest creixement és la posada en marxa del Bus Blanc a Sant Joan de l'Erm durant la temporada d'hivern i, l'altre, l'envelliment d'una part dels habitants dels nuclis de població més petits.

A l'Alt Urgell hi operen actualment disset línies i en bona part dels casos la ruta es fa dos cops per setmana amb un preu per trajecte d'1,20 euros. El Consell assumeix la diferència del seu cost. La ruta de transport a demanda que uneix els Arenys i altres nuclis com ara Aristot, al terme municipal del Pont de Bar, amb la Seu d'Urgell ha estat la que més ha crescut en els darrers anys i ha passat dels 271 usuaris el 2013 als 511 de l'any passat. Aquesta xifra, generada per una població de 70 persones, representa gairebé el doble en cinc anys.

Miguel Martínez és l'encarregat de fer la línia cada dimarts amb un vehicle de cinc places i passa a recollir les persones que ho han demanat la tarda abans. Martínez explica que «és un servei que els usuaris saben que el tenen fix i ells confien en nosaltres». La ruta tan sols se suspèn en cas que hi hagi molta neu o gel a la calçada. El xofer considera que és un «plaer» fer-la per les complicitats que s'estableixen entre ell i els viatgers, que en fan ús per anar a comprar al mercat o acudir a una visita al metge, entre d'altres. Una de les usuàries és Montserrat Besolí, que farà 80 anys i des de sempre ha viscut a Aristot: «Sense el servei el poble ja s'hauria perdut per la impossibilitat de desplaçar-se».