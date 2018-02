Batalla demana als infants que promoguin el civisme

El Consell Municipal dels Infants de la Seu d'Urgell ha celebrat aquesta setmana la primera sessió plenària del curs en una reunió celebrada a la sala de plens del consistori amb la presidència del mateix alcalde, Albert Batalla.

En aquest primer ple del curs, els 12 membres que l'integren, alumnes procedents dels instituts La Valira i Joan Brudieu i del col·legi La Salle, van prendre possessió del seu càrrec i van presentar un paquet de peticions a l'Ajuntament. Les demandes tenen com a objectiu millorar alguns aspectes de via pública així com aclarir dubtes sobre la gestió pública de la ciutat, que van ser resolts per l'alcalde, segons ha informat l'Ajuntament.

Per la seva banda, Batalla va encarregar al Consell Municipal d'Adolescents que en les seves comissions de treball elaborin propostes per millorar el civisme a la plaça del Camp del Codina de la ciutat.

En la sessió, la representant de la Seu d'Urgell al Consell Nacional d'Infants i Adolescents de Catalunya (CNIAC), Jana Cortés, va explicar el contingut de la darrera assemblea de l'organisme.