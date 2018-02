Roger Torrent visita el Pirineu per dir als alcaldes que sense Govern no els pot ajudar

El president del Parlament, Roger Torrent, s´ha desplaçat aquest dijous a la Seu d´Urgell per tal de reunir-se amb els alcaldes de l´Alt Urgell i la Cerdanya i tractar les afectacions per la nevada del dia vuit de febrer. Torrent, però, en qualitat del president del Parlmanet, un òrgan estrictament legislatiu i no executiu, va arribar al Pirineu amb les butxaques buides i va remarcar els alcaldes que sense govern no pot oferir cap ajuda. El president del Parlament va emfatitzar que la visita institucional l´assumia ell per, precisament, la falta d´un govern estable des de l´aplicació de l´article 155 de la constitució espanyola.

Roger Torrent va argumentar que «ens hem fixat la voluntat d´acostar la institució que representa la sobirania del poble de Catalunya a tot el territori, és important que prediquem amb l´exemple i que, per tant, la institució es desplaci». Dit això, el president de l´hemicicle va emfatitzar que «avui també vinc per parlar d´un tema més concret, com és el de les nevades, les quals van provocar unes afectaccions sobre el territori». Sobre el paper de la institució que representa i les nul·les possibilitats de donar suport al territori amb línies d´ajuda, Torrent va remarcar que «exemplifica la necessitat de tenir un govern efectiu ja i, per tant, de poder desterrar el 155 de les nostres institucions... avui els alcaldes es reuneixen amb el representant del Parlament de Catalunya perquè no ho poden fer encara amb els representants legístimes del Govern de la Generalitat perquè encara no l´hem recuperat». Davant d´això, Torrent hi va afegir que «és un deure i una necessitat urgent poder fixar el Govern i poder recuperar les nostres institucions i, per tant, per poder treballar de manera immediata en els problemes reals de la ciutadania i el país».