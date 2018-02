L'Escola d'Idiomes de la Seu fomenta l'aprenentatge de llengües a través d'un concurs

L'Alt Urgell va celebrar ahir, dijous, un concurs de dictat plurilingüe amb la finalitat d'acostar el coneixement d'idiomes als més joves. Així, l'Escola Oficial d'Idiomes de la Seu, que és matriu també de les de Puigcerdà i Sort, va acollir ahir al matí una nova edició del concurs de dictat plurilingüe que s'adreça als alumnes de primer, segons i tercer d'ESO dels centres educatius de l'Alt Urgell. Segons ha explicat l'Ajuntament de la Seu, en aquest concurs, els centres de secundària participants hi aporten entre un i cinc alumnes per curs i llengua. Cadascun dels alumnes ha de fer un dictat en una de les quatre llengües triades pel concurs: català, castellà, anglès o francès. Cada dictat té una extensió d'entre 10 i 20 línies, en funció de la llengua i segons el curs acadèmic. Els alumnes participants al concurs han d'escriure el dictat a mà i en suport paper. El jurat avaluador és integrat per membres del Consell Comarcal de l'Alt Urgell, dels Serveis Educatius Alt Urgell-Cerda-nya i de l'Escola Oficial d'Idiomes de la Seu d'Urgell. Pel que fa als premis, de cada curs i llengua es distingeix l'alumne que ha comès menys faltes ortogràfiques. Els alumnes guanyadors tenen com a premi serveis i material culturals i esportius.